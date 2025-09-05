Nieuwe bewindslieden door de koning beëdigd

De nieuwe bewindslieden van het demissionaire kabinet zijn vrijdagmorgen door de koning beëdigd. Het gaat om zes ministersposten en vijf staatssecretariaten die waren vrijgevallen door het verrassende vertrek van het NSC-smaldeel vorige maand uit het al gevallen kabinet.

Het gaat om acht nieuwe bewindspersonen in het kabinet van de overgebleven coalitiepartners VVD en BBB. Verder zijn er twee wisselingen in het kabinet (minister David van Weel van Justitie naar Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs wordt minister van Sociale Zaken).

Sandra Palmen keert terug op Financiën, waar zij verantwoordelijk blijft voor Toeslagen. Zij zat eerder voor NSC in het kabinet, dat zij met haar partij verliet. Ze zei eerder dat “vanuit alle betrokken partijen een zwaar beroep op mij is gedaan om mijn werk als staatssecretaris voort te zetten”. Ze heeft haar lidmaatschap van NSC opgegeven.

De vrijgevallen kabinetsposten werden na de unieke stap van NSC tijdelijk waargenomen door andere leden van het kabinet.