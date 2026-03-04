Nieuwe Deense brug krijgt naam van koningin Margrethe

De nieuwe Storstrømbrug in Denemarken wordt vernoemd naar koningin Margrethe. Dat heeft het Deense hof woensdagmiddag bekendgemaakt. De Koningin Margrethe II-brug wordt later deze maand geopend voor autoverkeer en voetgangers. De bedoeling is dat er volgend jaar ook treinverkeer overheen gaat rijden.

De brug wordt ongeveer vier kilometer lang en is daarmee de op twee na langste brug van Denemarken. Het ontwerp, dat de eilanden Seeland en Falster met elkaar verbindt, vervangt de oude Storstrømbrug uit 1937.

De opening van de nieuwe brug wordt gevierd op 6 en 7 juni. Koningin Margrethe is uitgenodigd om een laatste rit over de oude brug te maken. Haar grootvader Christian X was destijds de eerste die de brug overstak.