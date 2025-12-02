Nieuwe Deense kronen met koning Frederik aangekondigd

De centrale bank van Denemarken heeft nieuwe munten aangekondigd met het portret van koning Frederik. Het portret staat op de munten van 10 en 20 Deense kroon. Op de munten van 1, 2 en 5 Deense kroon staat het monogram van Frederik.

De munten komen in circulatie naast de munten waarop de moeder van Frederik, koningin Margrethe, staat afgebeeld. Het is niet de eerste keer dat er munten zijn gemaakt voor Frederik. Eerder werden gedenkmunten gemaakt voor zijn 18e verjaardag, voor zijn huwelijk met koningin Mary en voor zijn troonsbestijging.