Nieuwe details over contact tussen prins Andrew en Giuffre

In de postume memoires van Virginia Giuffre, de vrouw die prins Andrew jarenlang beschuldigde van seksueel misbruik, staan nieuwe details over het contact tussen haar en de Britse prins. Ze beschrijft onder meer dat het leek alsof Andrew het seksuele contact met Giuffre als een “geboorterecht” beschouwde.

Fragmenten uit het boek, die The Guardian heeft gepubliceerd, beschrijven de eerste ontmoeting tussen de toen minderjarige Giuffre en prins Andrew in 2001. De prins zou zijn uitgedaagd om haar leeftijd te raden en deed dit volgens Giuffre correct. “Mijn dochters zijn net iets jonger dan jij”, zou de jongere broer van koning Charles hebben gezegd. Later zouden de twee seks hebben gehad in het huis van Ghislaine Maxwell, ex-vriendin van Jeffrey Epstein. “Hij was vriendelijk genoeg, maar toch arrogant – alsof hij geloofde dat seks met mij zijn geboorterecht was”, schrijft Giuffre in haar memoires over Andrew.

Prins Andrew heeft de beschuldigingen van Giuffre altijd ontkend, maar trof in 2022 een schikking om een rechtszaak te ontlopen. In mei overleed Giuffre op 41-jarige leeftijd door zelfdoding. Haar boek Nobody’s Girl komt naar verwachting later deze maand uit.