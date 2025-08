Nieuwe foto van jarige Meghan online

As Ever, het lifestylemerk van Meghan, heeft een nieuwe foto gedeeld van de hertogin van Sussex. Aanleiding is de 44e verjaardag van de vrouw van de Britse prins Harry.

“We vieren de vrouw achter dit alles. Ze legt haar hart, visie en magische touch in elk detail, en vandaag heffen we het glas op haar!”, staat in een bericht van As Ever op Instagram. “Felicitaties aan onze oprichter.”

Op de foto is Meghan in zwart-wit afgebeeld, glimlachend in een tuin. Ze draagt een hoed en een lange jurk. Op haar eigen Instagramkanaal heeft de hertogin nog niets gedeeld over haar verjaardag.