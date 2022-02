Nieuwe foto van prins Andrew en Ghislaine Maxwell gepubliceerd

De Daily Telegraph heeft een niet eerder gepubliceerde foto van prins Andrew en Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, uit 2002 in handen. De twee zijn destijds samen gefotografeerd op Buckingham Palace.

Een ingewijde gaf de foto aan de Britse krant en vertelt dat Maxwell, die schuldig werd bevonden aan het ronselen van meisjes voor Epstein, aan hem werd voorgesteld als de “ex-vriendin” van de prins. De persoon kreeg samen met onder anderen Maxwell, voormalig Amerikaans president Bill Clinton en acteur Kevin Spacey een rondleiding door het paleis. “De tour was bedoeld voor Clinton en Spacey maar Ghislaine nam het helemaal over. Wij hadden allemaal het idee dat er een soort relatie was tussen prins Andrew en Ghislaine Maxwell.”

De foto werd genomen in de balzaal. Op het beeld wijst Andrew ergens naar terwijl Maxwell – met haar rug naar de camera toe – samen met Clinton naar tronen aan het kijken is.

De prins ontkende eerder dat de twee een relatie hadden en zei dat ze enkel goede vrienden waren. Andrew is zelf aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Victoria Giuffre stelt dat zij op 17-jarige leeftijd door Epstein en Maxwell voor seks is “uitgeleend” aan de prins. Ook dat ontkent de hertog van York.