Nieuwe foto’s uit Chili voor 53e verjaardag koningin Mathilde

Koningin Mathilde van België is dinsdag 53 jaar geworden. Ter gelegenheid van de verjaardag van de vorstin deelt het Belgische hof een aantal nieuwe foto’s van haar. Het drieluik is gemaakt tijdens het staatsbezoek aan Chili in 2025.

Op de foto’s is Mathilde in close-up te zien in het oranje licht van de zonsondergang. Ze lacht breeduit, draagt een zonnebril en heeft een dikke zwarte jas aan. De capuchon van de jas heeft ze op en houdt ze met beide handen stevig vast.

De foto’s zijn gemaakt door de Belgische fotograaf Vlad Vanderkelen. Hij heeft de koninklijke familie al vaker gefotografeerd. Vanderkelen maakte bijvoorbeeld ook de foto die vorig jaar op de kerstkaart van koning Filip en zijn gezin te zien was.