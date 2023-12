De Japanse prinses Kako heeft vrijdag haar 29e verjaardag gevierd. Om die reden heeft het hof nieuwe foto’s van het nichtje van keizer Naruhito gepubliceerd.

De beelden werden al op 2 december gemaakt bij landgoed Akasaka in Tokio. De prinses poseerde in traditionele kleding in de tuin.

Kako is de jongste dochter van kroonprins Fumihito en kroonprinses Kiko. Fumihito is de broer van de keizer.