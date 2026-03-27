Nieuwe foto’s van jarige prins François (3) van Luxemburg

Het Luxemburgse hof heeft vrijdagochtend een reeks nieuwe foto’s gedeeld voor de derde verjaardag van prins François. François is de tweede zoon van groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie.

“Van harte gefeliciteerd met je verjaardag”, schrijft het paleis onder de zeven portretten op Instagram. Op de beelden is te zien hoe de prins van achter een boom naar de camera lacht en in de zandbak speelt.

Ook groothertogin Maria Teresa deelt op Instagram een fotoserie ter gelegenheid van de verjaardag van haar kleinzoon. “Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, onze lieve François”, schrijft ze erbij.

François is de jongere broer van prins Charles, die sinds de troonswisseling van vorig jaar eerste in lijn van troonopvolging is. In oktober nam Guillaume het ambt over van zijn vader, groothertog Henri.