Nieuwe foto’s van Zweedse prinses Estelle en prins Oscar

Het Zweedse hof heeft nieuwe foto’s gedeeld van de Zweedse prinses Estelle en prins Oscar. De foto’s zijn gemaakt voor Sveriges nationaldag, de Zweedse nationale feestdag die ieder jaar op 6 juni plaatsvindt.

Op social media staan twee foto’s van de 11-jarige Estelle en haar jongere broertje, de 7-jarige Oscar. Op een van de twee foto’s poseren zij samen met hun ouders, kroonprinses Victoria en haar man Daniel.

De nieuwe foto’s zijn gemaakt in Gripsholm Castle, een van de tien koninklijke kastelen in Zweden. Het kasteel is gelegen bij de stad Mariefred.