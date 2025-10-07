Nieuwe getuigen verhoord in zaak-Marius Borg Høiby

De politie in Noorwegen heeft nieuwe getuigen verhoord in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. De verhoren hadden voornamelijk betrekking op Høiby’s vermeende mishandeling van ex-vriendin Nora Haukland, melden Noorse media.

Het ging om getuigen met wie de politie nog niet eerder had gesproken. De advocaten van Høiby willen tegenover Noorse media geen commentaar geven.

De 28-jarige Høiby wordt in totaal verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. De rechtszaak begint in februari en duurt ongeveer zes weken. Høiby riskeert een celstraf van maximaal tien jaar.