Nieuwe gordijnen opgehangen op Paleis Huis ten Bosch

De nieuwe gordijnen van Paleis Huis ten Bosch hebben een plekje gekregen in de Chinese Zaal. Koningin Máxima en prinses Beatrix hebben de ruim 150 handwerkers die hebben meegewerkt aan de gordijnen woensdag ontvangen.

De handwerkers begonnen in januari vorig jaar met het maken van de gordijnen. Deze werden in het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum in Tilburg, machinaal geborduurd. Handwerkers uit het hele land hebben toen samen met koningin Máxima zelf een deel van het borduurwerk vervaardigd.

Onder anderen handwerkers van de organisaties Queer Needlework Circle uit Arnhem en het Pennywafelhuis uit Middelburg hielpen mee. Het was een wens van de koningin om de gordijnen samen met Nederlanders uit alle lagen van de samenleving te maken.

Voordat de gordijnen naar Huis ten Bosch gingen, waren ze te zien in het TextielMuseum tijdens de tentoonstelling Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap.