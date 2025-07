Nieuwe groothertog maakt dag na troonswisseling rondje Luxemburg

Luxemburg viert op 4 oktober op meerdere plekken in het groothertogdom feest ter ere van de troonswisseling een dag eerder. In onder meer Luxemburg-Stad, Wiltz en Dudelange zijn evenementen en de nieuwe groothertog Guillaume maakt een toer langs verschillende plekken, staat in het programma dat het hof heeft gedeeld.

Guillaume bezoekt in totaal vijf plekken. Hij gaat achtereenvolgens naar Grevenmacher, Wiltz, Steinfort, Dudelange en Luxemburg-Stad. In de hoofdstad vindt het afsluitende feest plaats. In de finale lopen de nieuwe groothertog en zijn vrouw groothertogin Stéphanie onder muzikale begeleiding over de Groothertogin Charlottebrug, ook bekend als de Rode Brug. Daarna is een op maat gemaakte droneshow te zien. De volgende ochtend, op 5 oktober, is er een dankdienst in de kathedraal van Luxemburg-Stad.

De huidige groothertog Henri maakt op 3 oktober plaats voor zijn zoon Guillaume. Hij heeft dan bijna exact 25 jaar op de troon gezeten.