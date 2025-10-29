Nieuwe groothertog volgende maand naar Nederland

Het nieuwe groothertogelijk paar van Luxemburg brengt volgende maand een bezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie op 19 november voor een eendaags bezoek, blijkt uit de agenda van het koninklijk paar.

Dat Guillaume, die begin deze maand de Luxemburgse troon besteeg, en Stéphanie naar Nederland zouden komen, werd verwacht. Afgelopen week ging het paar al voor een kennismaking naar buurlanden België en Duitsland.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochter prinses Amalia woonden ook de installatie van Guillaume bij.