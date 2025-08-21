Nieuwe herdenkingsmunt ter gelegenheid 62e verjaardag Mohammed VI

Bank al-Maghrib, de centrale bank van Marokko, heeft een herdenkingsmunt in omloop gebracht ter gelegenheid van de 62e verjaardag van koning Mohammed VI.

Het muntstuk, met een portret van de royal, is van zilver, heeft een nominale waarde van 250 dirham (omgerekend zo’n 23 euro) en inscripties in het Arabisch en het Berbers, staat in een verklaring.

Op de achterkant staat het wapen van het land, met de cijfers 62 en in zowel het Arabisch als het Frans de tekst: 62e verjaardag van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI.