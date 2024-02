Nieuwe kankerdiagnose kwam als schok voor Sarah Ferguson

Sarah Ferguson was geschokt toen ze eerder dit jaar te horen kreeg dat ze huidkanker heeft. Dat schrijft de hertogin van York in een bericht op Instagram, waarin ze aandacht vraagt voor de Cancer Prevention Action Week. In haar bericht roept Ferguson (64) haar volgers op om regelmatig hun gezondheid te laten controleren. “Ik ben vastbesloten om te doen wat ik kan om meer bewustzijn te creëren door mijn eigen ervaringen te delen”, schrijft Ferguson.

Vorig jaar werd bij de ex-vrouw van prins Andrew borstkanker vastgesteld en in januari werd bekend dat ze ook huidkanker heeft. “Nadat ik een borstamputatie en reconstructie had ondergaan, hoopte ik dat alles goed was. Daarom kwam de nieuwe diagnose huidkanker als een schok”, schrijft Ferguson. “Zonder de toewijding en zorg van mijn artsen had mijn situatie zoveel erger kunnen zijn.”

Volgens Ferguson is ze nu in goede handen en voelt ze zich “positief” door de steun van haar familie. “Dagen maken mogelijk het verschil tussen leven en dood. Sla dus alsjeblieft je gezondheidscontroles niet over en dring er bij je geliefden op aan om naar hun controles te gaan.”