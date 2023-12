Nieuwe Nederlandse versie van Eindstrijd vrijdag in de winkels

De nieuwe Nederlandse versie van het boek Eindstrijd, over het Britse koningshuis, ligt vrijdag in de winkels. Xander Uitgevers trok de eerste druk vorige week terug toen bleek dat in het boek stond dat de toenmalige prins Charles, de huidige koning, opmerkingen zou hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, de zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Deze passage is in de nieuwe druk niet terug te vinden.

De oplage van Eindstrijd, geschreven door Omid Scobie, is “hetzelfde” als de eerste keer, meldt Xander Uitgevers. Het concrete aantal boeken deelt de uitgeverij niet.

The Times meldde maandag op basis van bronnen bij de Britse uitgeverij dat er vermoedelijk twee versies van het manuscript naar de Nederlandse uitgeverij Xander zijn verstuurd, eentje met en eentje zonder de naam van Charles bij de beschuldiging. Xander Uitgevers laat vrijdag weten “vooralsnog geen commentaar over de kwestie te mogen geven”.

De pagina’s kwamen naar buiten toen royaltywatcher Rick Evers de passages, die hij had gelezen in een recensie-exemplaar, na het verlopen van het embargo op zijn X-account deelde. Journalistenvakbond NVJ staat volledig achter Rick Evers en helpt de journalist met juridische bijstand, mocht dit nodig zijn. De Auteursbond steunt de twee Nederlandse vertalers van het boek, die onder vuur kwamen te liggen toen schrijver Scobie suggereerde dat ze de passage verzonnen zouden hebben.