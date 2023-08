Nieuwe officiële munten ter ere van kroning Charles in omloop

Nieuwe officiële munten ter waarde van 50 pence (halve pond) met het portret van de Britse koning Charles erop zijn vanaf donderdag in circulatie in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft The Royal Mint, een Brits munthuis aangekondigd. Het ontwerp is ter ere van de kroning van Charles en gemaakt door muntontwerper Natasha Jenkins.

Mensen hebben vanaf donderdag de kans om “een stukje geschiedenis” aan te treffen bij hun wisselgeld, aldus The Royal Mint. Het gaat om vijf miljoen munten van een halve pond. Britse postkantoren en bankfilialen zullen de munten ontvangen.

Op de munt is ook Westminster Abbey te zien, waar Charles in mei van dit jaar is gekroond tot koning. Aan de andere kant van de munten is een portret van Charles te zien.

Het is de tweede lading munten met een waarde van een halve pond die is verschenen. In december verschenen de eerste officiële munten met daarop de beeltenis van Charles.