Nieuwe podcast Meghan vanaf april te beluisteren

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, komt volgende maand weer met een nieuwe podcast. De hertogin van Sussex maakte donderdag bekend dat de eerste aflevering van Confessions of a Female Founder op 8 april verschijnt.

“Ik heb openhartige gesprekken gevoerd met geweldige vrouwen die dromen hebben omgezet in realiteit en kleine ideeën hebben opgeschaald naar enorm succesvolle bedrijven”, schrijft Meghan op Instagram. De hertogin noemde de gesprekken “openbarend, inspirerend en leuk”.

Meghan, die voorheen ook bekend was als actrice, sloot vorig jaar een podcastovereenkomst met Lemonada Media. Eerder maakte zij al de podcast Archetypes voor Spotify. In die reeks sprak de hertogin met sterke vrouwen over hun leven en carrière.