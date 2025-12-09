Nieuwe poging om koning weer rol te geven in kabinetsformatie

De SGP doet samen met VVD, CDA, BBB en ChristenUnie een nieuwe poging om de koning weer een rol te geven in het formatieproces. Aanleiding is het gedoe dat opnieuw is ontstaan rond een door de Tweede Kamer aangestelde informateur. D66’er Hans Wijers stapte op nadat een privébericht was uitgelekt waarin hij VVD-leider Dilan Yeşilgöz een feeks noemde.

SGP-Kamerlid André Flach wijst erop dat het de derde keer op rij is dat er gedoe is aan het begin van de formatie. In 2021 lekte D66-verkenner Kajsa Ollongren onbedoeld gevoelige informatie toen zij gefotografeerd werd met een formatiestuk leesbaar onder haar arm. Twee jaar later raakte PVV-verkenner Gom van Strien kort na zijn benoeming in opspraak door zakelijke malversaties.

Dergelijke ophef is “schadelijk voor het aanzien van de Tweede Kamer”, vindt Flach. Hij wil daarom dat de koning weer verantwoordelijk wordt voor het aanwijzen van bijvoorbeeld de informateur. Een vergelijkbaar voorstel van de ChristenUnie werd eind augustus nog weggestemd. Ook nu lijkt een meerderheid niet erg waarschijnlijk.

Flach kwam met zijn voorstel bij de behandeling in de Kamer van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, waar ook die van het koningshuis onder valt. Partijen als D66, GroenLinks-PvdA, SP en FVD vinden een stelsel op basis van erfopvolging achterhaald en pleiten voor afschaffing of modernisering van het koningshuis. Een rol voor de koning in de formatie past daar niet bij.

Ook JA21 stemde in augustus tegen en was nu opnieuw kritisch. “Ik ben er niet per se op tegen”, zei partijleider Joost Eerdmans. “Maar ik weet niet of je het daarmee beter maakt.” Als gedoe in de formatie nu negatief afstraalt op de Kamer, dan zal dat ook zo zijn als het onder verantwoordelijkheid van de koning gebeurt, waarschuwde hij.