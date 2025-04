Nieuwe portretten Charles en Camilla voor twintigjarig huwelijk

Ter ere van het twintigjarig huwelijk van koning Charles en koningin Camilla woensdag, heeft Buckingham Palace nieuwe portretten van het koningspaar vrijgegeven. De twee foto’s zijn maandagavond gedeeld via sociale media.

Op beide beelden zijn Charles en Camilla samen te zien, terwijl ze elkaar vasthouden. Zij vieren hun huwelijksjubileum in Italië, waar zij maandag zijn gearriveerd voor een vierdaags staatsbezoek.

“Terwijl we aan onze eerste reis naar Italië als koning en koningin beginnen, kijken we er enorm naar uit om onze twintigste trouwdag op zo’n bijzondere plek – en met zulke geweldige mensen – te vieren! Tot snel, Rome en Ravenna”, schrijven Charles en Camilla bij de foto’s, die in Rome zijn genomen door fotograaf Chris Jackson.