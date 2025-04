Zien: Nieuwe portretten ter ere van 18e verjaardag Ariane

Ter ere van de 18e verjaardag van prinses Ariane, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vier nieuwe foto’s van haar gedeeld.

Ze zijn gemaakt door fotograaf Frank Ruiter op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Op twee foto’s draagt Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, een groene jurk, op de andere twee foto’s heeft ze een rode jurk aan.

Ariane viert haar verjaardag donderdag niet in Nederland. Ze is druk met haar studie aan het United World College Adriatic in Italië.