Het Deense hof heeft nieuwe officiële foto’s gedeeld van koning Frederik en koningin Mary. De foto’s worden gebruikt bij onder meer officiële reizen, bezoeken en bijzondere evenementen.

Fotograaf Steen Evald maakte de beelden in Kopenhagen in Amalienborg, de residentie van het paar.

Het Deense hof bracht in april al nieuwe foto’s van het paar uit, maar dan in galakledij. Deze beelden worden verstuurd naar Deense ambassades en consulaten in het buitenland en overheidsinstellingen.