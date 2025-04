Het Deense hof heeft woensdag twee nieuwe portretten gedeeld van koningin Margrethe. Dat doet het hof ter ere van de 85e verjaardag van de voormalige vorstin van Denemarken.

De foto’s zijn gemaakt in paleis Fredensborg. Daar viert Margrethe haar verjaardag woensdag ook met familie en vrienden onder meer met een verjaardagslunch en een diner.

Margrethe deed in januari vorig jaar afstand van de Deense troon. Sindsdien is haar oudste zoon Frederik koning van Denemarken. Zijn vrouw Mary is koningin.