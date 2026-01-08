Nieuwe postzegels voor feestelijk jaar Zweeds koningspaar

In Zweden zijn nieuwe postzegels uitgebracht met daarop de portretten van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. De postzegels zijn gemaakt in aanloop naar twee grote gebeurtenissen voor het Zweedse koningshuis. In april viert de koning zijn 80e verjaardag, in juni vieren Carl Gustaf en Silvia hun gouden huwelijksjubileum.

Het portret van Carl Gustaf staat op de postzegels voor binnenlandse post, Silvia siert die voor buitenlandse correspondentie, meldt PostNord.

Volgens het postbedrijf passen de nieuwe zegels in een lange traditie in Zweden. Al in 1885 werd de toenmalige koning Oscar II vereeuwigd op een Zweedse postzegel, aldus PostNord.