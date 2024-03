Nieuwe president Finland op staatsbezoek naar Zweedse Carl Gustaf

Alexander Stubb, de nieuwe president van Finland, brengt op 23 en 24 april een staatsbezoek aan Zweden. Dat maakt het Zweedse hof vrijdag bekend via social media.

“Als u aantreedt als dertiende president van de Republiek Finland, feliciteer ik u namens mezelf en het Zweedse volk van harte”, is te lezen in een brief namens de Zweedse koning Carl Gustaf. Stubb is samen met zijn vrouw, Suzanne Innes-Stubb, uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Zweden. Carl Gustaf hoopt de banden tussen Zweden en Finland te versterken tijdens het bezoek van Stubb.

In februari won de centrumrechtse Stubb met zijn Finse Nationale Coalitiepartij de presidentsverkiezingen in Finland. Hij volgt zijn partijgenoot Sauli Niinistö op, die in 2012 president van Finland werd.