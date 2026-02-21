Nieuwe serie vertelt verhaal van Mabel en Margarita vanaf 1999

De serie die Millstreet en Videoland maken over Mabel en Margarita focust zich op de periode vanaf 1999, toen beide prinsessen hun toekomstige koninklijke partners ontmoetten. Dat meldt producent Millstreet Films, naar aanleiding van een bericht in het blad Variety.

Mabel & Margarita wordt een spin-off van de serie Máxima, waarvan binnenkort het tweede seizoen wordt gelanceerd op Videoland. “In 1999 ontmoeten Mabel Wisse Smit en Margarita de Bourbon de Parme allebei hun toekomstige geliefdes, prins Friso en Edwin de Roy van Zuydewijn”, meldt de producent. “Wat ze niet weten, is dat ze de komende jaren als koppel steeds verder verstrikt raken in het web van de monarchie én het machtsspel dat zich daar achter gesloten deuren afspeelt.”

Claire Bender speelt in de spin-off de rol van prinses Mabel en Bram Suijker speelt Friso. Zij vertolken deze rollen ook al in de serie Máxima. De andere hoofdrolspelers worden op een later moment bekendgemaakt. Het is niet duidelijk wanneer de spin-off op Videoland te zien is.

The Other Royals

Het idee voor een spin-off ontstond tijdens het draaien van het tweede seizoen van Máxima. “In het tweede seizoen hebben we de Nederlandse royals wat meer geïntroduceerd, maar we konden niet alles gebruiken”, zegt Rachel van Bommel van Millstreet in Variety. “We laten Friso en Constantijn zien, maar we gaan nooit echt in op hun verhalen. Er was zoveel meer te vertellen.”

Mabel was getrouwd met de in 2013 overleden prins Friso, een jongere broer van koning Willem-Alexander. Margarita, de oudste dochter van prinses Irene, was van 2001 tot 2006 getrouwd met ondernemer Edwin de Roy van Zuydewijn. In het buitenland wordt de serie uitgebracht als The Other Royals. Millstreet Films sluit niet uit dat er meer spin-offs komen.