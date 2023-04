Nieuwe uitbreiding Het Loo geeft ruim baan aan Oranjehistorie

Met de voltooiing van een ondergrondse uitbreiding is de grote opknapbeurt van Paleis Het Loo in Apeldoorn afgerond. De entree is verplaatst naar een nieuw aangelegd, ondergronds gedeelte, dat zich onder het voorplein (de Bassecour) bevindt. Om daglicht in de onderliggende ruimte te krijgen, zijn de ‘grasparterres’ van het voorplein vervangen door glas en waterpartijen.

De aanleg van het ondergrondse deel was een “ingrijpende operatie”, zegt directeur Michel van Maarseveen. “We hebben de architecten gevraagd om 5000 vierkante meter onzichtbaar weg te werken. Om te proberen een olifant onder het tafellaken te krijgen.” Het resultaat is licht en royaal van opzet.

Aan de met Spaans marmer beklede entreehal en brede doorgang naar het oude paleis zijn twee expositiezalen gemaakt. De ene zaal biedt plaats aan de vaste collectie in de presentatie De Oranjes. Die geeft een beeld van de familie Van Oranje-Nassau als stadhouders, koningen en koninginnen van de 16de tot en met de 21ste eeuw, maar “gaat ook over de verbinding tussen de Oranjes en de geschiedenis van Nederland, waarbij we ook het tegengeluid laten zien”, zegt hoofdconservator Johan de Haan. Hij doelt onder meer op cadeaus die in het koloniale verleden gebruikelijk waren in kringen rond het hof, zoals zwarte lakeien en een VOC-servies. Die zijn ook te zien op de expositie.

Schilderijen en glaswerk

Naast schilderijen en glaswerk zijn er ook films en projecties te zien. Veel objecten zijn nooit eerder tentoongesteld.

De andere zaal is bedoeld voor wisselende tentoonstellingen. De eerste daarvan is een fotoreportage van het metersdiep uitgraven van de Bassecour en de constructie van de nieuwe entree en zalen. Ook is er de levensgrote sculptuur Oranjebloesem te zien, geïnspireerd op het schilderij Vivat Rex (‘Leve de koning’). Een verstuiver verspreidt rond de sculptuur ook een speciaal hiervoor ontwikkelde geur van oranjebloesem. Volgens Annette de Vries, hoofd kennis en collectie, is de volgende tijdelijke tentoonstelling al in voorbereiding. Die zal gaan over tronen en opent in het najaar, zo licht ze een tipje van de sluier op.

Toegenomen bezoekersaantallen

De renovatie van het paleis zelf was vorig jaar al afgerond. Met deze ondergrondse uitbreiding is Paleis Het Loo nu toegerust om de fors toegenomen bezoekersaantallen aan te kunnen, aldus directeur Van Maarseveen. De totale operatie, die in 2018 begon, heeft 171 miljoen euro gekost.

Het nieuwe deel wordt vrijdag 21 april door koning Willem-Alexander geopend en gaat daarna open voor het publiek.