Nieuwjaarstoespraak Harald gaat over naar elkaar luisteren

De Noorse koning Harald roept in zijn oudejaarstoespraak mensen op om wat meer naar elkaar te luisteren. “Of je nu verdriet en verlangen voelt, rusteloosheid en uitputting of vreugde en verwachting: ik hoop dat we het nieuwe jaar in kunnen gaan met tijd en energie voor wat ons sterkt”, aldus de koning.

Daarmee doelt hij vooral op naar elkaar luisteren, en dan met name naar de mensen die het zwaar hebben. Harald noemt in het speciaal “drugsverslaafden, geesteszieken, ouderen, kinderen en jongeren”. Ook benoemt hij in het bijzonder mensen die niet in Noorwegen zijn dezer dagen. “Er zijn waarschijnlijk velen van jullie die in het buitenland werken, maar ook velen hier thuis die vanavond een aantal van hun dierbaren missen.”

Harald wenst iedereen in het nieuwe jaar veel energie en kracht toe, zo sluit hij af. “Door met interesse en empathie naar elkaar te luisteren. Door vriendschappen en goede gesprekken terug te vinden. Door te geloven dat ieder van ons iets voor een ander kan betekenen.”