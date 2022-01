Nieuwjaarstoespraak Margrethe in teken van coronapandemie

De traditionele nieuwjaarstoespraak van de Deense koningin Margrethe stond in het teken van de coronapandemie. Ook sprak ze over klimaatverandering en vroeg ze om meer begrip voor mensen met een handicap in Denemarken.

“In 2021 konden we de coronabeperkingen versoepelen en we voelden dat het dagelijks leven bijna normaal werd”, zei Margrethe over de pandemie. “Maar helaas, opnieuw sloeg corona toe, en dit keer in een nog besmettelijkere vorm.” Het terugdraaien van de versoepelingen beïnvloedde volgens haar opnieuw het dagelijks leven. “Hoewel het moeilijk is om weer met beperkingen te leven, geloof ik dat er een breed begrip is dat het nodig is”, zei ze. “We staan ​​voor een gemeenschappelijke uitdaging en we moeten samen de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat onze samenleving de pandemie veilig doorkomt.”

Margrethe nam ook de tijd om zorgmedewerkers te bedanken. “Veel van hen moeten opnieuw een extra inspanning leveren. Dit geldt niet in de laatste plaats voor degenen die infecties helpen opsporen en beperken, en degenen die de zieken behandelen.” De royal bedankte ook de onderzoekers die een bijdrage leverden aan de ontwikkeling van de diverse vaccins tegen het virus.

Klimaatverandering

De vorstin sprak ook over de klimaatverandering en de noodzaak om te blijven zoeken naar schonere energiebronnen. “Wetenschap en technologie kunnen ons helpen de klimaatdoelen te bereiken. We staan ​​voor grote uitdagingen en verplichtingen, niet in de laatste plaats in het belang van toekomstige generaties.”

Margrethe vroeg verder om meer begrip voor mensen met een handicap of chronische aandoening. Ze zei dat sommigen gediscrimineerd worden of gepest. “Dat kan door onnadenkendheid en onwetendheid; maar wat er ook gebeurt, het is verkeerd. Het is niet moeilijk om iedereen met respect te behandelen.”

50 jaar op de troon

Tenslotte keek Margrethe nog even vooruit naar 2022. Zo zei ze zich te verheugen op de start van de Tour de France in Kopenhagen. “Binnenkort staan we stil bij het feit dat ik 50 jaar koningin ben”, zei de vorstin over een ander belangrijk moment in het nieuwe jaar. Ze liet meteen al weten dat vanwege de pandemie het feest anders wordt dan was gepland. “Het feest komt wanneer de tijd daar rijp voor is”, zei ze.

Tenslotte zei Margrethe erg blij te zijn met haar bezoek aan Groenland en het staatsbezoek aan Duitsland. Kroonprins Frederik begeleidde haar daarbij en daar bedankte ze haar zoon voor.