Nieuws over ziekte prinses Catherine domineert Britse kranten

De voorpagina’s van Britse kranten en tabloids worden zaterdag gevuld met het nieuws over de ziekte van prinses Catherine. Onder meer The Daily Telegraph, The Times en de Daily Mail hebben op de voorkant een grote foto van de prinses van Wales die vrijdagavond in een video bekend maakte dat ze kanker heeft.

De kranten koppen alle drie met een citaat uit de video van Catherine. “Kanker kwam als een grote schok”, schrijft The Daily Telegraph boven een foto van de vrouw van prins William. The Times en de Daily Mail herhalen allebei de woorden van de prinses dat het “goed” gaat komen.

Ook op de voorpagina’s van tabloids als de Daily Mirror, de Daily Express en The Sun staat een grote foto van Catherine. Bij de Daily Mirror en de Daily Express wordt ook gekozen voor een citaat in de kop, maar The Sun heeft het anders aangepakt. “Kate, je bent niet alleen”, schrijft het dagblad in grote letters.

De 42-jarige Catherine vertelde vrijdagavond dat de ziekte aan het licht kwam na haar buikoperatie in januari. De prinses ondergaat een preventieve chemokuur. Ook haar schoonvader koning Charles lijdt aan kanker.