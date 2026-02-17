Nieuwsgierige blikken bij bezoek Máxima aan daklozenopvang

Veel nieuwsgierige blikken als koningin Máxima dinsdag een daklozenopvanglocatie in Amsterdam bezoekt. “Sorry dat ik jullie stoor”, zei de vorstin zich haast verontschuldigend toen ze de gemeenschappelijke ruimte, waar uit Europa afkomstige daklozen worden opgevangen, betrad.

De zaal viel compleet stil toen de koningin de vloer opkwam. De meesten keken nieuwsgierig over hun koffie of broodje naar de vorstin die een rondleiding kreeg. Anderen leken minder onder de indruk en richtten zich weer stoïcijns op hun iPad of mobiele telefoon. Met een enkeling wisselde Máxima woorden uit. Het leverde haar direct enkele presentjes voor thuis op: zo kreeg ze een kunstwerk, wat de koningin enigszins ontroerde. “Je hebt een groot talent”, gaf ze de betreffende kunstenaar mee.

Terwijl in de zaal het rumoer terugkeerde, dook Máxima de diepte in met enkele persoonlijke gesprekken. De opvanglocatie in Amsterdam biedt niet alleen kortdurende opvang maar ook ondersteuning voor langere tijd. Dat kan een half jaar zijn maar ook een jaar. “Het is geen exacte wiskunde”, hoorde Máxima van de begeleiding. De daklozen krijgen tijdelijk een dak boven hun hoofd, kunnen meedoen aan dagbesteding en worden geholpen bij hun terugkeer in de maatschappij.

Dromen

“Wat zijn je dromen?”, wilde Máxima van een van hen horen. Dat was simpel: “gewoon werk, familie, een normaal leven”, zei de van oorsprong Poolse man.

Tijdens een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van gemeente en zorg- en opvanglocaties kreeg Máxima te horen waar de pijnpunten zitten. Zo komen veel arbeidsmigranten met grote dromen, maar kwetsbaar en onvoorbereid naar Nederland. Veel van hen belanden na tegenslag zoals uitbuiting op straat. Volgens de betrokken organisaties komt 80 procent van de buitenslapers in Amsterdam uit Europa, met name uit het Oostblok.

Veel dankbaarheid was er dan ook bij degenen die hulp kregen. “De opvang heeft mijn leven gered”, hoorde Máxima een vrouw zeggen. En een ander drukte de koningin vooral op het hart om “de groeten aan de koning” te doen.