Nikolai en vriendin sieren cover Deense Elle

De Deense graaf Nikolai en zijn vriendin Benedikte Thoustrup staan in juni op de cover van de Deense uitgave van Elle. In het nummer staat tevens een interview met het stel, melden zij op Instagram. Op de cover poseren zij in matchende leren jassen.

In het interview vertellen Nikolai en Benedikte onder meer over hun eerste date bij een tankstation vlak bij hun school Herlufsholm in de Deense plaats Næstved. Ook hebben ze het over hun toekomstplannen en hoe het is om te wonen in Australië.

De 25-jarige Nikolai is de oudste zoon van prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe. Zijn moeder is gravin Alexandra, die tussen 1995 en 2005 getrouwd was met Joachim. Nikolai is zesde in lijn voor de troonopvolging.