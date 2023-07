Nikolai heeft nog niet besloten over toekomst

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, weet nog niet precies wat hij na zijn studie wil doen. “Ik heb nog niets besloten over mijn toekomst”, zegt de graaf van Monpezat in een interview met de Nederlandse editie van het modeblad Numéro.

“Ik sluit niet uit dat ik in de mode-industrie blijf werken”, vervolgt de 23-jarige Nikolai, die al enige jaren actief is als model. “Ik wil proberen om in het buitenland te werken en iets met mijn academische graad doen, maar ik kan op dit moment niet specifieker zijn.”

Nikolai, die begin dit jaar zijn titel als prins verloor en sindsdien door het leven gaat als graaf van Monpezat, zal eerst nog zijn studie moeten afronden. Komend najaar brengt hij een semester door in Australië. Eerder deed hij hetzelfde in Parijs.

Prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe, kreeg Nikolai uit zijn eerdere huwelijk met gravin Alexandra.