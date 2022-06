Nile Rodgers: jubileum een van de beste momenten van mijn leven

Nile Rodgers heeft opnieuw zijn vreugde geuit over zijn deelname aan het jubileumconcert voor koningin Elizabeth zaterdagavond. De muzikant schrijft in een video op Instagram dat dit “een van de beste momenten” uit zijn leven was.

“Zoveel liefde heb ik nog nooit gezien”, vervolgt Rodgers in de video, waarop te zien is dat hij gitaar speelt op het podium voor Buckingham Palace, waar het concert plaatsvond. Hij trad op met de Britse groep Duran Duran. Ze speelden de hit Notorious van de band. “Zoveel geweldige artiesten”, vervolgt de artiest, waarbij hij onder anderen Queen, Alicia Keys en Adam Lambert noemt.

De muzikant zei eerder tegen de BBC dat het “ongelofelijk” was. “Ik heb zo’n beetje alle grote dingen gedaan. Het afscheidsfeest van president Barack Obama en Live Aid, de echte in 1985. Iedereen heeft dit concert gezien. Het is echt veel groter en van een ander niveau dan al het andere dat ik heb gedaan.”