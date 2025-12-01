NiNsee prijst houding koning over slavernijverleden

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) spreekt van “buitengewone bewondering” voor koning Willem-Alexander vanwege zijn houding tegenover het Nederlandse slavernijverleden. “Deze koning is van ongekend niveau en een grote leider die in staat is om te doen wat andere monarchen en leiders van republieken nalaten”, zegt voorzitter Dave Ensberg-Kleijkers tegen het ANP.

Surinaamse nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen accepteerden maandag de excuses van koning Willem-Alexander voor het slavernijverleden in Paramaribo, Suriname. De koning vroeg in 2023 om vergiffenis voor het uitblijven van handelen van zijn voorouders tijdens de slavernij in de Nederlandse koloniale gebieden.