Non-profitorganisatie Harry en Meghan verder onder andere naam

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben de naam van hun non-profitorganisatie veranderd. In het vrijdag verschenen impactverslag van de Archewell Foundation meldt de organisatie na vijf jaar verder te gaan onder de naam Archewell Philanthropies.

“Vijf jaar geleden werd de Archewell Foundation opgericht vanuit een eenvoudig maar diepgaand geloof: aanwezig zijn en goed doen”, zeggen mededirecteuren James Holt en Shauna Nep in het verslag. “Vandaag, terwijl we ons vijfjarig jubileum vieren, blijft die missie net zo belangrijk en urgent als ooit – nu voortgezet via Archewell Philanthropies, een groeiend platform dat is ontworpen om onze dienstverlening aan gemeenschappen wereldwijd te verdiepen en uit te breiden.”

De Britse prins en zijn echtgenote richtten de Archewell Foundation op in 2020, nadat ze hun rol als werkende leden van de Britse koninklijke familie hadden neergelegd. Via de non-profitorganisatie zette het stel hun filantropische werk voort dat ze eerder als werkende royals hadden gedaan.