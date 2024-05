Non-profitorganisatie van Harry en Meghan in gebreke gesteld

Een non-profitorganisatie van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is in gebreke gesteld. Het gaat om de Archwell Foundation, uit de Amerikaanse staat Californië, waar het stel woont.

De organisatie van de hertog en hertogin van Sussex zou de vergoeding voor haar officiële registratie bij de California Registry of Charities and Fundraisers niet hebben betaald, schrijft entertainmentwebsite People. Organisaties die in gebreke worden gesteld mogen geen fondsen werven of geld uitkeren.

Volgens een bron van People was er wel een cheque naar de California Registry of Charities and Fundraisers gestuurd, maar is die nooit aangekomen. Pas toen de brief over de ingebrekestelling werd verstuurd, had de organisatie door dat haar betaling nooit was ontvangen. Inmiddels zou er een nieuwe cheque zijn gestuurd.