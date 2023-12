Noodfonds Saudische royals levert 143 miljoen euro op voor Gaza

Het hulpfonds dat het Saudische koningshuis begin november lanceerde, voor Palestijnen in de Gazastrook, heeft tot aan zondag ruim 595 miljoen riyal (omgerekend zo’n 143 miljoen euro) opgehaald. Dat meldt inzamelingssite Sahem Platform. Met het ingezamelde geld levert Saudi-Arabië via hulporganisatie KSRelief, dat de coördinatie regelt, (nood)hulp aan Gaza.

Bij het begin van de actie deden zowel koning Salman als zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman een persoonlijke gift van respectievelijk 30 miljoen riyal (zo’n 7,5 miljoen euro) en 20 miljoen riyal (ruim 5 miljoen euro). Dat bedrag konden burgers sindsdien aanvullen.

Met dat geld konden er tot aan 18 december onder meer 32 vrachtvluchten met voedsel en medische hulpmiddelen worden uitgevoerd, meldt de lokale nieuwssite Arab News.

Saudi-Arabië is een van de landen in de regio die van oudsher structureel jaarlijks veel (financiële) steun geeft aan de Palestijnse gebieden. Volgens een woordvoerder van KSRelief zou dat over de afgelopen 23 jaar alleen al meer dan 4,5 miljard euro zijn geweest.