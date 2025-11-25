Noord-Ierse prins Andrew-straat krijgt andere naam

Een straat genaamd Prince Andrew Way in het Noord-Ierse stadje Carrickfergus krijgt een andere naam. De plaatselijke gemeenteraad heeft dat besloten omdat bewoners zich “zeer ongemakkelijk” voelden bij het feit dat de weg is vernoemd naar Andrew Mountbatten Windsor, de van zijn titels gestripte jongere broer van koning Charles.

Maandag stemden de raadsleden van Mid en East Antrim voor de verandering, nadat de Alliance Party een motie had ingediend waarin de raad werd opgeroepen actie te ondernemen, melden Britse media. Een van de raadsleden heeft geopperd de nieuwe naam te laten inspireren op de koninklijke familie. Ook de inwoners van Carrickfergus krijgen een stem.

Bewoners van Prince Andrew Road en het aangrenzende Prince Andrew Close in Maidenhead, Berkshire, hebben ook opgeroepen tot naamsverandering.

Koning Charles nam eind vorige maand de titel prins van Mountbatten Windsor af. De voormalige prins is al jaren in opspraak door zijn banden met Epstein. Recent laaide de ophef opnieuw op nadat de memoires van Virginia Giuffre postuum werden gepubliceerd. Giuffre beschuldigde Andrew van seksueel misbruik. Hoewel hij altijd ontkende, trof hij wel een schikking met haar.