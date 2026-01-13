Noors blad: Ingrid Alexandra zag halfbroer met kerst

Prinses Ingrid Alexandra heeft in de kerstperiode een ontmoeting gehad met haar in opspraak geraakte halfbroer Marius Borg Høiby. De twee werden samen gezien in het populaire skigebied Hemsedal, meldt het Noorse blad Se og Hør.

De toekomstige troonopvolger zag Høiby op eerste kerstdag, nadat ze kerstavond had doorgebracht met haar familie. Volgens Se og Hør aten ze pizza en dronken ze een biertje.

De 29-jarige Høiby moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en verkrachting. Maandag werd bekend dat de politie onderzoek doet naar nieuwe feiten in de zaak.

Ingrid Alexandra (21) woont tegenwoordig in Australië voor haar studie. Momenteel is ze vanwege de vakantieperiode weer in haar thuisland. In november sprak ze voor het eerst in het openbaar over haar halfbroer. Ze noemde de zaak “moeilijk. Waar hij van beschuldigd wordt, is lastig voor mij, vooral als zus, en voor de rest van de familie.”