Noors hof beperkt mogelijkheid tot reageren op sociale media

Het hof in Noorwegen heeft de mogelijkheid om reacties achter te laten op sociale media onder sommige berichten uitgezet. Het gaat met name om berichten over kroonprinses Mette-Marit, die onder vuur ligt vanwege haar vroegere contact met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

“Er zijn veel reacties die in strijd zijn met onze ethische richtlijnen en daarom vinden we het gepast om enkele van onze commentaarsecties op Instagram en Facebook tijdelijk te sluiten”, bevestigt een woordvoerder van het paleis aan de Noorse krant Dagbladet.

Mailcontact tussen Mette-Marit en Epstein kwam de afgelopen dagen aan het licht. Het nieuws kwam ook nog eens rond de start van het proces tegen Marius Borg Hoiby, de zoon die ze kreeg uit een eerder huwelijk. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en mishandeling.

Volgens Dagbladet bekritiseerden veel volgers het optreden van de kroonprinses en het paleis op sociale media.