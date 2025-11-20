Noors hof deelt nieuwe foto’s van studerende Ingrid Alexandra

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen is in Australië begonnen aan haar eerste examens. Het Noorse hof heeft donderdag nieuwe beelden van de oudste dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit gedeeld. Daarop poseert ze onder meer met de paarse bloemen van de jacarandabomen. Ook is te zien dat ze achter haar laptop druk aan het studeren is.



“Volgens een Australisch bijgeloof krijg je problemen met je examen als je niet bent begonnen met studeren voordat de jacarandabomen in volle bloei staan”, staat in het bijschrift. “De paarse bomen bloeien al enkele weken, maar we wensen je hoe dan ook veel succes”, vervolgt het paleis.

De 21-jarige Ingrid Alexandra zit sinds de zomer in Australië, waar ze de komende drie jaar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Sydney studeert. Eerder deze maand vertelde ze in een interview met Noorse media dat ze haar eerste examenperiode spannend vindt.