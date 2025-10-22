Noors hof kritisch over nieuw boek over Marius Borg Høiby

Een nieuw boek over Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, bevat een hele reeks onwaarheden. Dat zegt een woordvoerder van het paleis tegen Noorse media.

Het boek is geschreven door Torgeir Krokfjord en Øistein Monse en beschrijft Høiby’s sociale kring, zijn vermeende contacten met drugscriminelen en cocaïnegebruik. Op de omslag staat Høiby die zijn middelvinger opsteekt.

“We willen niet ingaan op alle details en beweringen in dit boek”, reageert het paleis. “Het boek bevat een reeks onwaarheden, ongedocumenteerde beweringen en insinuaties, deels afkomstig van anonieme bronnen.”

Geruchten

Ook de advocaten van Høiby stellen dat het boek “vol geruchten en halve waarheden” staat. “Dat Marius wordt neergezet als het gezicht van dit boek, is zeer laakbaar. Welke drugsverslaafde in de betere wijken heeft niet vergelijkbare contacten met criminelen zoals Marius die had?”, zeggen Ellen Holager Andenæs en Petar Sekulic in een verklaring aan persbureau NTB. De advocaten gaan verder niet in op de geuite beschuldigingen, maar zeggen wel dat hij in ieder geval nooit cocaïne heeft verkocht.

Het boek zou eigenlijk woensdag uitkomen, maar werd maandag al beschikbaar nadat een boekhandelaar het embargo had geschonden.

Høiby wordt verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces begint volgend jaar februari.