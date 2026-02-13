Noors hof nodigt organisaties uit voor gesprek over Epstein

Het Noorse hof heeft deze week een sms gestuurd naar verschillende organisaties waarvan kroonprinses Mette-Marit beschermvrouwe is. Daarin staat een uitnodiging om verder te praten over de ophef die ontstond over de banden van de kroonprinses met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, melden Noorse media.

De uitnodiging volgt op een brief die het paleis vorige week namens Mette-Marit stuurde. “De beschermheerschappen betekenen heel veel voor de kroonprinses. Ze is er trots op dat ze het belangrijke werk dat jullie doen kan ondersteunen. De kroonprinses begrijpt dat velen – ook jullie – heftig hebben gereageerd op wat er naar voren is gekomen”, stond in de brief.

Meerdere organisaties hadden om meer informatie gevraagd, nadat bekend werd dat het contact dat de kroonprinses had met Epstein nauwer en langer was dan eerder bekend. Sommige organisaties verbraken of pauzeerden zelfs de samenwerking met Mette-Marit.

De kroonprinses gaf toen ook aan dat ze graag uitgebreider uitleg wilde geven, maar dat ze daar nog niet toe in staat was.