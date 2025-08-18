Noors hof over aanklacht Høiby: aan rechtbank om te behandelen

Het Noorse hof heeft een korte reactie gedeeld op het nieuws dat Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt aangeklaagd voor vier verkrachtingen. “Het is aan de rechtbank om deze zaak te behandelen en tot een uitspraak te komen. We hebben hier niets aan toe te voegen”, laat het hof weten aan omroep NRK.

Maandag werd bekend dat Høiby wordt vervolgd. De 28-jarige Høiby wordt ook beschuldigd van mishandeling en bedreiging. Hij riskeert tien jaar cel. De rechtszaak zal waarschijnlijk medio januari plaatsvinden.