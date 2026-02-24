Noors hof reageert niet op getuigenverklaring Nora Haukland

Het Noorse hof blijft bij de beslissing om geen commentaar op de zaak rond Marius Borg Høiby te geven zolang het proces loopt. Het paleis reageert daarom niet op de getuigenverklaring van Nora Haukland van dinsdag, meldt de Noorse krant VG na vragen. De ex-vriendin van Høiby vertelde dat ze kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit had gesmeekt om hulp voor hun (stief)zoon te zoeken.

Het kroonprinselijk paar is voorafgaand aan de zaak niet verhoord. Ze worden ook niet opgeroepen om als getuigen te spreken. De aanklager verklaarde tegenover VG dat het “niet gebruikelijk” is om ouders op te roepen om te horen wat hun kinderen eventueel hebben verteld.

Haukland had tussen 2022 en 2023 een relatie met Høiby. Ze beschuldigt hem van mishandeling. Na hun breuk zou ze Haakon en Mette-Marit hebben gesmeekt om hulp te zoeken voor Høiby.