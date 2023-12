Noors hof viert verjaardag Sverre Magnus met nieuwe gezinsfoto

Het Noorse koningshuis heeft omwille van de aanstaande 18de verjaardag van prins Sverre Magnus een nieuwe familiefoto gedeeld.

Op de gezinsfoto staat de prins samen met zijn grootouders koning Harald en koningin Sonja, zijn ouders en zijn zus. Sverre Magnus kreeg van zijn grootouders een zogeheten bunad, een traditioneel Noors kostuum, als verjaarscadeau. Vrijdag droeg de prins dit voor het eerst.

De zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit is pas zondag jarig, maar vrijdag werd de mijlpaal al gevierd met een officiële lunch op het paleis. Het Noorse hof maakte ook bekend dat Sverre Magnus is benoemd tot lid van het Grootkruis in de Orde van Sint Olaf.