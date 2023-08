Noors koningspaar bezoekt door extreem weer getroffen gebied

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben vrijdag een bezoek gebracht aan een door storm Hans getroffen gebied. In Mjøndalen, zo’n 50 kilometer van Oslo, spraken ze met hulpverleners en de lokale bevolking na de overstromingen van afgelopen week.

Bij aankomst kreeg het koningspaar een warm applaus van het publiek dat even verderop stond te wachten, is te zien op beelden van de Noorse omroep NRK. Harald, die slecht ter been is, kon vanwege zijn wandelstokken niet terugzwaaien, maar trakteerde de mensen op een brede lach.

De koning en koningin kregen vervolgens een briefing over de situatie, de laatste status en wat er nog moet gebeuren in de strijd tegen het water. Sonja schreef bij de meeting druk mee met wat er gezegd werd.

In Noorwegen is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen door storm Hans, waardoor het water in de rivieren sterk is gestegen. Ook brak een dam bij een energiecentrale door. De regenval is op de meeste plekken voorbij maar het water stijgt in sommige rivieren nog omdat het vele regenwater weg moet stromen.