Noors koningspaar bezorgd over gezondheid schoondochter

Koning Harald en koningin Sonja maken zich zorgen om de gezondheid van hun schoondochter Mette-Marit. Volgens het koningspaar doet de kroonprinses, die lijdt aan longfibrose en mogelijk een longtransplantatie moet ondergaan, wat ze kan.

“Ze doet absoluut wat ze kan, maar helaas wordt dat steeds minder. De ziekte blijft zich ontwikkelen. Het is zwaar”, zegt koning Harald in een gesprek met de Noorse omroep NRK voor het programma Året med kongefamilien (Het jaar van de koninklijke familie).

Volgens koningin Sonja raakt de gezondheid van Mette-Marit de hele familie. “Het is verdrietig om te zien dat ze zich niet goed voelt”, vertelt ze in hetzelfde interview. “Deze ziekte is ook niet goed zichtbaar aan de buitenkant, dus ik denk dat het heel moeilijk voor haar is. Ze wil graag goed werk leveren, maar heeft daar de kracht niet voor. Dat zien we allemaal en het baart de hele familie zorgen.”

In 2018 kwam aan het licht dat Mette-Marit een ongebruikelijke variant van longfibrose heeft. Doorgaans zorgt de ziekte ervoor dat zuurstof niet goed wordt opgenomen, waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Vrijdag maakte het hof bekend dat de gezondheid van Mette-Marit “duidelijk is verslechterd” en dat mogelijk een longtransplantatie volgt.